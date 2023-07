Sanità, problemi cronici "Pesanti carenze di medici"

"Al Sant’Andrea, il personale tutto è bravo, competente e lavora tanto. Questo è ciò che è emerso dall’incontro con l’Assessore regionale alla salute Bezzini. Non solo, ma anche la considerazione che i cittadini hanno dell’ospedale è ottima secondo gli indicatori". Iniziano così Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli del Tavolo della Salute. "Questo cosa vuol dire? Che va tutto bene? Secondo noi no – aggiungono – I dati raccolti e presentati si riferiscono al periodo 2019-2023, ma già nel 2019 c’erano pesanti carenze di personale e servizi in affanno. Il personale sanitario lavora sodo con professionalità e abnegazione nonostante una politica sanitaria fallimentare che è sotto l’occhi di tutti. Da una parte i nostri amministratori sono silenti o addirittura accondiscendenti, d’altra un ospedale è un territorio che senza una politica forte e decisa subisce i colpi dei tagli e dei depotenziamenti, come è avvenuto da noi in questi ultimi anni. Queste non sono opinioni, è la fotografia che tutti possono guardare, è la situazione che coloro che ci passano toccano con mano". L’impegno e le proposte il Tavolo le ha fatte e altre ne verranno fatte per coprire quelle lacune che rischiano di diventare croniche. "Intanto si prende atto – conclude Fedeli – di come ad esempio su due problemi collaterali come la sala di aspetto fuori dal pronto soccorso e l’utilizzo dell’ex Inam, siamo andati nella direzione che suggerimmo noi tre anni fa e se questi sono tempi e risposte di Regione e Asl non c’è da stare troppo allegri. Meno chiacchiere e impegni precisi, azioni immediate – chiudono – perché non abbiamo bisogno di annunci teatrali ma di servizi concreti dentro l’ospedale e sul territorio che avanzeremo prima che l’assessore torni a farci visita".