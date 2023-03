Sanità nel caos Minoranze all’attacco "Le promesse di Giani non risolvono nulla"

"La visita all’ospedale di Giani non ha portato nessuna novità". Lo dicono i rappresentanti della minoranza di Massa Comune, Lega, , Italia Viva, Azione e Fratelli d’Italia che amaramente constatano che "da anni ormai si assiste a continue passerelle dove si annunciano cambiamenti ma tutto resta fermo ed anzi ci sono segnali di grande arretramento con tagli alle attività ospedaliere e un territorio che non viene potenziato come promesso ma anzi ulteriormente penalizzato". Quanto denunciato da anni dalle minoranze trova conferma nei numeri: "Sono stati dimezzati i posti letto nel presidio – aggiungono – mancanza di radiologi, anestesisti ed altri professionisti, dimensionamento delle attività chirurgiche con liste di attesa enormi, mancanza e non rispetto di quanto promesso come la realizzazione della Casa della Salute, i letti di sub intensiva e molto altro. Sul territorio basti pensare alla carenza di pediatri, al dimezzamento dei medici di medicina generale e i pochi rimasti lavorano con carichi enormi, carenza nei servizi psichiatrici per l’infanzia e gi adulti, difficoltà nella gestione dei servizi di assistenza socio – sanitaria vista l’area vasta gestita dal Coeso il cui effetto certo prodotto è quello di allontanare le risposte di prossimità". Poi chiudono: "Gli infermieri che arriveranno andranno a coprire, forse, quanti se ne sono andati mentre sul fronte del potenziamento del personale ci si aggrappa alle carenze nazionali e non si mettono in discussione i ritardi accumulati negli anni e la cattiva programmazione effettuata per evitare le carenze - aggiunge la minoranza – Sul presidio ospedaliero nessuna risposta se non interventi strutturali che non possono essere sostitutivi al potenziamento delle attività che vogliono professionisti per dare risposte e far funzionare meglio la macchina sanitaria di un presidio che non può essere considerato solo un insieme di mura bene conservate e a norma. Nulla si muove e neppure ci si degna di dare risposta al documento approvato in consiglio più di un anno fa, segno evidente che la strategia aziendale si fa in altre sedi passando sopra la testa dei cittadini con un tacito consenso dell’amministrazione e della politica locale che in questi anni troppo poco si sono fatte sentire".