Sanità e sicurezza "Attivare la Consulta"

Attivare subito la Consulta aziendale sulla salute mentale. Tornano a chiederlo le associazioni del territorio che in Costa d’Argento si occupano di sostegni e servizi di questo delicato settore.

Sono il gruppo "Ama Famiglia Colline dell’Albegna", l’associazione "Oasi" e "Cittadinanzattiva Orbetello", che decidono di intervenire in modo congiunto. "La recente, tragica uccisione della psichiatra Barbara Capovani – spiegano i responsabili delle associazioni – non può non scuotere le coscienze, ma deve al contempo spingere ad agire per risolvere i problemi che affliggono anche il sistema di servizi di salute mentale della nostra zona, portato avanti con abnegazione e passione da pochi operatori, in solitudine e senza sicurezze".

Una riflessione, quindi, legata da una parte all’attualità con le sue urgenze ma dall’altra anche a questioni aperte da tempo e mai risolte.

"Siamo assolutamente contrari alla riapertura dei manicomi – affermano – di cui si è ripreso a parlare dopo la morte della dottoressa Capovani, perché siamo fermamente convinti che i malati psichiatrici abbiano lo stesso diritto di tutti gli altri malati a essere curati con rispetto della persona e che anche le loro famiglie abbiano diritto al sostegno dell’azienda sanitaria e della comunità. Ma le tristi statistiche riguardanti la malattia mentale nel nostro territorio devono portare senza indugio a uno sforzo di miglioramento di assistenza, a livello locale e di prossimità".

Per questo motivo, quindi, le associazioni hanno deciso di dare voce al territorio anche tramite la Consulta aziendale della salute mentale "che d’ora in poi – affermano i responsabili delle associazioni stesse – deve assolutamente essere attivata" e di evidenziare "tutte le problematiche presenti che, se continueranno a essere ignorate, diventeranno un ostacolo insormontabile al diritto al benessere e alla cura di ogni cittadino, di ogni nucleo familiare e di un’intera comunità".

Riccardo Bruni