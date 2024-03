Sanità e polemiche: "La pediatra se ne va e la Asl non dice nulla alle Amministrazioni"

La pediatra va in pensione da oggi e le sindache di Gavorrano (Stefania Ulivieri) e Scarlino (Francesca Travison) lo scoprono solo perché alcuni cittadini si sono rivolti a loro anche per eprimere la preoccupazione per il futuro. E il fatto di non essere state informate dalla Asl non è andato giù ad entrambe che parlano "di grave mancanza sul piano istituzionale e mancanza di rispetto verso la cittadinanza". Dall’altra parte, però, risponde Tania Barbi, direttrice di zona, che spiega alle due prime cittadine che "la comunicazione ai cittadini della cessazione del professionista di Gavorrano e della necessità di effettuare una nuova scelta del pediatra è stata assicurata attraverso la pubblicazione sul sito pubblico della Asl e tramite invio di sms ai familiari degli assistiti".

Ma nulla viene detto sul perché nessuno ha informato – appunto – anche chi i cittadini rappresenta.

"Ci sarebbe piaciuto – dice Stefania Ulivieri –, essere informati per comunicarlo ai cittadini, magari dando notizia della sostituzione che vogliamo sia la più rapida possibile e che non si ripeta quanto avvenuto nel passato quando si è atteso un anno per avere a disposizione un nuovo pediatra. Vorremmo fare presente anche la situazione attuale del Distretto Sanitario per quanto concerne la presenza del personale infermieristico. Negli ultimi anni si è passati dalla presenza di quattro infermiere che portavano avanti egregiamente tutti i servizi compresi quelli domiciliari alla totale assenza di infermieri destinati al distretto di Gavorrano. E ricordo che anche il servizio svolto dal logopedista è scoperto da oltre un anno".

"Anche questa volta, come già accaduto al momento del pensionamento di uno dei medici di base di Scarlino – dice Francesca Travison –, la Asl non ha comunicato al Comune la decisione della pediatra di lasciare il suo posto per trasferirsi altrove. A quanto ci viene raccontato, ad oggi non ci sono sostituti per coprire quel ruolo nel nostro territorio: ciò significa che per adesso le famiglie scarlinesi non sapranno a chi rivolgersi in caso di necessità. Se ciò corrispondesse al vero sarebbe veramente grave: assistiamo al continuo ridimensionamento dei servizi sanitari territoriali, la nostra area è in perenne stato d’emergenza, una situazione che veramente non riusciamo a comprendere. La sanità toscana fino a pochi anni fa era all’apice in Italia per qualità e offerta dei servizi e oggi, ogni giorno, leggiamo notizie che ci fanno preoccupare e che purtroppo ricadono sui nostri concittadini, costretti spesso a rivolgersi a strutture private per avere risposte sulla loro salute. E non si ha nemmeno la sensibilità di avvertire chi amministra i territori di ciò che accade, lasciando che siano i cittadini a darci le notizie, peraltro allarmanti. Adesso basta, chiediamo maggiore rispetto e soprattutto servizi adeguati alle richieste e alle necessità dei nostri concittadini".

Roberto Pieralli