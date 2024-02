Sanità e futuro. Bezzini arriva per parlarne

Il tema della sanità è tornato ad essere centrale nei territori di provincia e per fare il punto giovedì arriva sull’Amiata Simone Bezzini, assessore regionale alla Sanità. L’evento è promosso dal Coordinamento Pd della Zona Amiata Grossetana che si è speso sul tema sanità, ascoltando gli addetti e gli utenti, producendo documenti e richieste che dal territorio sono stati consegnati ai rappresentanti regionali.

"In una situazione difficile, in cui i tagli del Governo Meloni non aiutano un settore fondamentale come quello della sanità – spiegano da Coordinamento di zona Amiatino – l’impegno che il Partito Democratico del territorio si è preso è stato importante. Per questo, il Coordinamento di Zona, ha organizzato un evento pubblico e aperto per parlarne. Giovedì, alle 17.30, nella sala del Consiglio comunale di Castel del Piano, l’assessore alla Sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini, interverrà per fare il punto sulla situazione amiatina e regionale in generale".

"Si tratta – concludono – dell’ultimo passo di un percorso che il Pd locale ha creato e sostenuto insieme ai suoi amministratori locali, coinvolgendo tra gli altri il presidente della Regione, Giani. Un percorso che sta portando già alcuni risultati per il territorio e che sarà la base per un lavoro, ancora più impegnativo, in vista del futuro".