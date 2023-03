"Sanità dimenticata" Raccolta di firme di FdI

Una raccolta di firme sul Punto di Primo soccorso e distretto sanitario follonichese: Fratelli d’Italia scende in piazza per chiedere ad Asl Istituzioni il potenziamento. "Le nostre richieste – dicono Agostino Ottaviani, vice coordinatore provinciale Fdi Grosseto e Danilo Baietti, capogruppo Fdi comune di Follonica – saranno le istanze di tutta la comunità. Da anni viviamo questo enorme disservizio che provoca disagi e non solo. E’ sotto gli occhi di tutti come il nostro distretto sanitario sia stato fortemente depotenziato in questi ultimi anni. La radiologia che opera solo la mattina, le mammografie che possono essere svolte solamente tre volte a settimana, le radiografie ed ecografie solo 12 volte, senza la possibilità di sopperire alle urgenze o per supporto al Punto di Primo soccorso". Poi chiudono: "Abbiamo deciso di portare avanti le istanze dei nostri concittadini, mobilitando tutto il partito di Fratelli d’Italia a raccogliere più adesioni possibili e fa sentire la propria voce".