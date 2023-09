"Sanità da rafforzare" Appello di Vanni a Giani

Ogni occasione è buona per ricordare e ribadire l’importanza dei servizi rivolti ai cittadini. Così, il primo cittadino di Sorano, Pierandrea Vanni, in occasione dell’incontro inaugurale della mostra "Ego Gregorius Papa". che si è svolto sabato nel duomo di Sovana, ha approfittato della presenza del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, per ricordargli i problemi presenti sul territorio relativamente ai servizi sanitari.

"Pur in una sede e in una occasione particolari – ha detto il sindaco Pierandrea Vanni – non mi posso esimere dal sollevare il problema del servizio di pediatria che sta creando molte preoccupazioni. Due ore di ambulatorio alla settimana a Sorano e altrettante a Pitigliano non sono assolutamente sufficienti e al di là della lodevole disponibilità dei pediatri dell’ospedale di Grosseto, serve una maggiore copertura del servizio". Eugenio Giani giunto nel sud della Toscana per inaugurare questa importante mostra a Sovana ha quindi raccolto le istanze legate ai problemi sanitari e assistenziali che questo territorio vive. Con l’occasione il sindaco di Sorano ha ricordato sinteticamente il mancato finanziamento di alcuni progetti presentati dal Comune a seguito di bandi regionali. In un successivo colloquio, sempre Vanni ha sottolineato anche la necessità di assicurare almeno un terzo medico alla medicina dell’ospedale di Pitigliano, alla cui riapertura ha contribuito lo stesso presidente Giani, un servizio ambulatoriale di geriatria e una maggiore presenza dell’ortopedico. "Il presidente Giani – ha concluso Vanni – si è impegnato a dare risposte sui problemi sollevati".

Nicola Ciuffoletti