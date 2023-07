Sanità, c’è Bezzini Venerdì al Sant’Andrea

Dopo la visita di Giani al presidio ospedaliero di Massa Marittima è la volta dell’assessore Bezzini che ha in programma per venerdì alle 9 un incontro riservato ai professionisti e agli amministratori del territorio. Evidentemente il fiorire di iniziative e sollecitazioni venute da vari soggetti e soprattutto dal "Tavolo della Salute" hanno subito effetto e sul tema della sanità sarà senz’altro sviluppato un interessante dibattito in vista anche delle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2024. Molte sono le criticità emerse in questi anni che non hanno però avuto risposte concrete se non annunci, promesse e interventi tampone che non hanno risolto le molte problematiche del presidio. Importante sarà anche sapere se si guarda anche al territorio e al potenziamento del distretto di Follonica per le attività che dovrebbero coprire i bisogni di una popolazione residente che colloca la città al secondo posto nella provincia e che durante il periodo estivo vede moltiplicarsi le presenze.