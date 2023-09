"Sanità amiatina: la serie B di Amiata"

Guendalina Amati, consigliera provinciale di Fratelli d’Italia e consigliera comunale di opposizione ad Arcidosso, torna alla carica sulla sanità amiatina. Fatti i calcoli necessari, sull’ospedale di Castel del Piano, Amati sottolinea che "il numero dei posti letto a disposizione, sommando anche ospedali di comunità, è ben al di sotto di quella che è la media nazionale. Infatti, molte figure specialistiche, come anestesisti, chirurghi, urologi, ortopedici sono solo di passaggio per alcune ore a settimana e molti esami radiologici in urgenza non sono praticabili, specialmente se ricadono di notte e nei giorni festivi".

Amati non usa mezze parole. "Per la sanità regionale – dice la consigliera –, l’Amiata grossetana apparirebbe come una sorta di terra dimenticata e soprattutto dagli uomini che l’amministrano". L’esponente di Fratelli d’Italia denuncia la carenza dei mezzi di trasporto per eseguire esami o valutazioni in urgenza nell’ospedale Misericordia di Grosseto. "Per cui i tempi di attesa per i trasporti – dice Amati – spesso si prolungano di ore, per non parlare poi delle dimissioni dei pazienti, che purtroppo molto spesso rimangono parcheggiati in ospedale fino al giorno successivo per mancanza di mezzi". Amati dunque fa un distinguo, tra la sanità di serie A, quella i in luoghi dove risiedono molti abitanti, e una sanità di serie B, che ad esempio caratterizza le zone come amiatina, in quanto meno abitate. Fratelli d’Italia chiede "con urgenza l’apertura di un confronto serio sui problemi della sanità amiatina e anche per la ricerca di nuovi modelli operativi che possano dare risposte concrete alle esigenze della popolazione".