"Sanità al collasso La città si spopolerà"

"Pronto soccorso, primo soccorso, pronto soccorso pediatrico, guardia medica, tempi di attesa per un esame diagnostico, smantellamento degli ospedali periferici, medici di base, facce della stessa medaglia. La sanità follonichese verte in uno stato di enorme difficoltà". Inizia così Alberto Aloisi, di "In Movimento per Follonica". " Il sistema sanitario locale è al collasso ed il timore è che alla fine i cittadini si abituino a questo stato cose – aggiunge – Il mito del primato della migliore sanità nazionale che la regione toscana vanta da anni è crollato, almeno in riva al golfo. Ecco che tra le concause dello spopolamento di Follonica e delle colline metallifere il peggioramento dell’ assistenza sanitaria assume un peso non trascurabile. Follonica se non cambierà la tendenza, a breve potrebbe scendere sotto i 20mila. Dati su cui da anni si sarebbe dovuta aprire una riflessione seria". Poi chiude: "Se a Follonica non torniamo ad offrire servizi sanitari decorosi la qualità di vita e di permanenza dei visitatori rimarrà critica".