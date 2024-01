Sani, Verruzzi e Ortelli scettici

Due sono i sindaci grossetani alla fine del loro secondo mandato che, al momento, non sembrano intenzionati a correre per una terza tornata elettorale. Sono Romina Sani, primo cittadino di Cinigiano, e Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri. Auspicherebbe l’ingresso di nuovi amministratori anche Sergio Ortelli, sindaco dell’Isola del Giglio da 15 anni. "Premesso che sono contraria al terzo mandato – spiega Sani –, perché il sindaco è pro tempore e la temporaneità dell’incarico non può durare troppi anni, penso sia giusto un cambio, un buon cambio. Al mio impegno di 10 anni da sindaco si aggiungono i 5 anni precedenti da assessore. Onestamente inizio a sentire il peso di questo lungo periodo in cui mi sono dedicata alla missione quasi a tempo pieno. Mi sento forte di aver acquisito un bagaglio di conoscenze. Ho nuovi progetti personali in testa e la necessità di occupare le mie energie anche su altri fronti. Sarei orientata a non ricandidarmi. Per ora, però, mantengo una riserva per valutare le circostanze che si presenteranno: per un buon cambio, lascio volentieri".

Benché per ora non sembra intenzionato a correre di nuovo è comunque favore a un terzo mandato il sindaco Verruzzi.

"Non ho preso una decisione – dice –, direi che sono più per fermarmi che per proseguire. Tendenzialmente però sono favorevole al terzo mandato nelle piccole realtà. Secondo me è giusto consolidare, soprattutto laddove sono stati raggiunti importanti risultati. Nelle nostre realtà il rischio è che si candidano persone che sottovalutano la complessità della macchina amministrativa che invece dovrebbe imporre un po’ di prudenza".

Sergio Ortelli è sindaco dell’Isola del Giglio da tre mandati ed è 29 anni dentro il Comune. "Onestamente non intendo andare oltre il terzo mandato a meno che non venga obbligato – commenta –, credo sia giusto lasciare spazio. Mi faccio da parte per fare entrare qualche faccia nuova. Tre mandati ritengo siano un tempo sufficiente per riuscire a concretizzare e a dare un’idea di sviluppo del territorio. Ad oggi credo che ci sia bisogno di nuove forze che sappiano governare la complessa macchina amministrativa".