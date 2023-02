Sandro Montomoli racconta "Le novelle dei Montierini"

Ciciano, frazione del comune di Chiusdino, è molto legata a Montieri, non solo per la vicinanza. Non sorprende dunque che Sandro Montomoli, narratore efficace, spesso con una sottile vena ironica, delle storie cicianesi, si sia cimentato nel volume "Le novelle dei Montierini".

Non molti sanno che Monieri ha una vecchia e consolidata tradizione di racconti, vere e proprie novelle, che riflettevano le tradizioni popolari e le radici di quella piccola comunità. A Ciciano, dove è nato, Sandro Montomoli aveva ambientato e dedicato nel 2020 "Quando a Ciciano arrivò la Jaguar di Diabolik", una serie di aneddoti gustosi, di scenette di vita quotidiana in una piccola ma vivace frazione.

Per le "Novelle dei Montierini" non si è limitato a rimettere assieme, con l’aiuto di alcuni coetanei, i racconti che ascoltavano dalla voce dei loro genitori, ma ha compiuto anche ricerche alla Biblioteca degli Intronati di Siena. Un esercizio nel filo della memoria e anche nel segno della sua gioverntù, di una vita semplice ma serena, del gusto di ridere e di condividere piccole scene ma all’insegna della spontaneità.

Renzo Vatti