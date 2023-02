San Valentino, una pagina speciale con i messaggi degli innamorati

Grosseto, 8 febbraio 2023 – Se c’è una cosa che toglie valore alle cose, anche quelle davvero importanti, è darle per scontate. Il fatto che ci siano non deve essere frainteso: per conservarle vanno sapute proteggere.

Vale per tutto e vale soprattutto per le persone a cui vogliamo bene, che amiamo, che ci stanno al fianco e con le quali condividiamo il viaggio della vita. Facile, difficile, impegnativa, divertente o particolare che sia: è comunque la nostra vita.

E non c’è un’età "giusta" per dire al partner una frase dolce, perché l’amore non ha età né conosce le regole della ragione. Né, tantomeno, può essere frenato da confini convenzionali.

E allora? Allora fermiamoci qualche secondo e pensiamo una frase da dire a chi ci ama, a chi ci prende così come siamo, a chi un po’ ci sopporta anche quando siamo insopportabili e facciamoglielo arrivare il nostro pensiero.

"Ti voglio bene" è una frase che non passa mai di moda, ma ognuno avrà parole che per la persona che ha al fianco avranno un significato ancora più speciale. Allora scrivetecele, queste frasi, dedicate un dolce pensiero a chi amate. Scrivetele e mandatecele per mail all’indirizzo [email protected] e noi le pubblicheremo mercoledì prossimo, il giorno di San Valentino, in una pagina speciale.

Sarà un modo tanto semplice quanto delicato per fare una "carezza" al partner, perché saranno parole che arriveranno al suo cuore passando attraverso l’anima dei minuti, dei giorni, dei mesi o degli anni trascorsi insieme. Non un regalo, insomma, ma più di un regalo. Un abbraccio scritto, dentro al quale ci sarà tutto il calore di un sentimento che non può essere mai dato per scontato.