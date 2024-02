"San Valentino al Parco Termale di Terme di Saturnia: benessere e romanticismo in un'offerta speciale"

Un’idea sempre vincente per un San Valentino all’insegna dell’amore è il Parco Termale di Terme di Saturnia, oasi di 20mila metri quadrati dedicata al benessere, immersa nella natura e punto di riferimento per chi vive o soggiorna nella zona. Fino al 28 febbraio è disponibile l’offerta "Speciale San Valentino", che consiste in un ingresso giornaliero al Parco Termale, Wellness Kit, (telo e accappatoio) e ciabattine per 2 persone al prezzo di una. La promozione è riservata al solo acquisto online. Tante poi le iniziative pensate proprio per la giornata di domani. Ad allietare il pomeriggio, tra momenti di relax e benessere, la live performance musicale di Laura Zaottini Violin dalle 15 alle 16. A seguire, la degustazione "Maremma Tasting" con la partecipazione di Cantina Vignaioli Scansano, grazie alla quale sarà possibile assaggiare i vini prodotti nel cuore della Maremma.