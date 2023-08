San Lorenzo, festa in città Celebrazioni del patrono tra messe, offerte e premi

San Lorenzo. E’ oggi la grande festa per il patrono in città. Si comincia alle 10 con il " Pontificale solenne" presieduto da monsignor Mykola Semenyshyn, che sarà accolto alle 10.40 dal vescovo Giovanni, dai canonici e dalle autorità civili e militari sul sagrato della cattedrale. Alle 11 inizierà la Messa solenne. Nel corso della celebrazione, il Comune offrirà il cero votivo al patrono, che sarà acceso dal sindaco Vivarelli Colonna. Ad animare la Messa solenne saranno la corale Puccini, il coro della Cattedrale e la corale diocesana "Gaudete". Al termine della celebrazione, sotto le logge del Palazzo comunale, il sindaco e l’assessore ai servizi sociali Sara Minozzi consegneranno al vescovo Nicola quanto rimane di un fondo di raccolta per le popolazioni ucraine: 3.350 euro. Il vescovo Mykola Semenyshyn, presule ucraino, sarà l’ospite d’onore per le celebrazioni laurenziane 2023."Sono venuto a Grosseto con grande gioia. L’invito mi è arrivato nel giorno della mia ordinazione episcopale, a febbraio, quando in Ucraina sono venuti don Paolo Gentili, don Marco Gentile e don Ivano Rossi. Sono davvero felice di essere qui a festeggiare la solennità di san Lorenzo".

Ieri nel Palazzo vescovile è stata svelata la tela raffigurante il martirio di san Lorenzo, opera pittorica del compianto artista grossetano Claudio Amerighi che aveva donato la tela alla famiglia Banci che ha deciso, a sua volta, di donarla alla Diocesi.

"Il fatto che la famiglia Banci abbia voluto affidare quest’opera alla Diocesi ci onora ed è un bel segnale – commentano il vescovo Giovanni, il proposto don Ivano Rossi e don Franco Cencioni – perchè è l’attenzione verso colei che a Grosseto custodisce il culto e la devozione verso il santo martire".

Intorno alle 22 avrà luogo la consegna del Grifone d’Oro da parte dell’associazione Proloco. Quest’anno il massimo riconoscimento della città è stato assegnato all’imprenditrice enologica Elisabetta Geppetti.