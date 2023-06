San Francesco, cena molto importante

In pieno svolgimento nella parrocchia San Francesco gli appuntamenti per i "Giorni in cammino con sant’Antonio" che propongono due serate speciali.

Venerdì alle 21 ci sarà la preghiera di Taizé nel chiostro del convento e martedì 13, invece, in occasione della "Festa di sant’Antonio" in programma ci sono tre messe e una cena molto importante per la parrocchia.

Le messe sono fissate per le 7 al Sant’Anna, per le 7.30 e per le 19 (con la benedizione dei panini dei bambini).

Alle 20, invece, prenderà il via la cena con grigliata che è stata organizzata come autofinanziamento per il restauro dell’organo della chiesa per partecipare alla quale è previsto un contributo minimo di 15 euro a persona ed è necessario anche prenotarsi rivolgendosi direttamente in parrocchia.

La serata – dopo la cena – proseguirà poi alle 21 con musica dal vivo del gruppo "Parents & Sons".

L’iniziativa della cena ha una grande importanza per la parrocchia San Francesco, perché il restauro del prezioso organo della chiesa ha un costo molto elevato e i lavori di recupero non sono più rinviabili. L’organo non viene utilizzato soltanto durante le funzioni religiose, ma ha un ruolo fondamentale anche per le tante iniziative che i frati organizzano per i bambini che frequentano la parrocchia.