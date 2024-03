San Donato, poco tempo per le controdeduzioni

Nell’ambito del procedimento amministrativo di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto per la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW nel territorio di San Donato (comune di Orbetello) furono inviate al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica più di 120 osservazioni. Un ‘importante mole di documenti a cui la società Apollo Wind S.r.l di Bolzano che nelle campagne di San Donato vorrebbe piantare 9 pale eoliche ha risposto, presentando i documenti richiesti dal ministero. A questo punto la data di scadenza per eventuali controdeduzioni è mercoledì 6. A proposito di ricadute economiche dirette e indirette la società Apollo Wind ha spiegato nel dettaglio le diverse attività che saranno svolte durante la fase di costruzione dell’impianto ( come ad esempio movimenti terra per la viabilità e le piazzole di montaggio, movimenti terra per le fondazioni delle turbine e opere in cemento armato per i pali di fondazione delle singole turbine) e anche che tali lavorazioni non richiedono particolari specializzazioni se non le tipiche competenze delle imprese edili. Inoltre la società specifica che sono altresì da sottolineare le ricadute indirette quali ad esempio l’impiego delle strutture alberghiere e assimilabili oltre ai ristoranti da parte delle squadre impiegate nella fase di costruzione, anche nella fase di esercizio e smantellamento dell’impianto. Per quanto riguarda l’impatto visivo delle pale e gli effetti negativi sulle colture agrarie la società replica. "Non è chiaro come la presenza dell’impianto comprometta l’immagine del comune di Orbetello a livello turistico – dice –. Non è chiaro, inoltre, come l’impianto eolico incida negativamente sulle produzioni biologiche, Dop e Igp". Anche su un possibile impatto naturalistico degli aerogeneratori Apollo Wind replica. "L’impianto risulta generare un impatto compatibile con il contesto naturalistico dell’area. Si contesta, inoltre, la vicinanza dell’impianto a diverse aree protette asserendo poi che l’impianto risulta visibile e produce effetti ambientali negativi sulla fauna migratoria e notturna: non è chiaro il nesso tra la visibilità dell’impianto e gli effetti negativi sulla fauna migratoria e notturna".

N.C.