’Salviamo Villa Sforzesca’. Accorato appello dei cittadini: "Meraviglia che va tutelata"

CASTELL’AZZARA È un estremo tentativo di salvare la splendida Villa Sforzesca. Ai piedi del paese di Castell’Azzara, esattamente dove sorge la famosa villa si è costituito un comitato di cittadini che si è posto come obiettivo preciso quello di portare all’attenzione generale le difficili condizioni cui versala struttura e quindi trovare dei finanziamenti per fare manutenzione.

Prestigiosa struttura rinascimentale che fu progettata da Domenico e Giovanni Fontana, architetti allievi di Gian Lorenzo Bernini. Costruita nel 1576 (iscrizione sopra il portale di accesso) su commissione del cardinale Alessandro Sforza come sua residenza estiva. La struttura è grande e un comune piccolo come Castell’Azzara non ha le forze per mantenerla, così come non riesce a mantenere le circa 20 camere ricavate nel sottotetto della struttura che avrebbero la funzione di ostello.

"Queste camere non sono mai state aperte al pubblico. – spiegano dal Comitato – La villa Sforzesca è bellissima ma serve manutenzione ordinaria e straordinaria. L’obiettivo del comitato è riportare l’interesse su questa struttura e recuperare le risorse necessarie per effettuare attività di manutenzione". In passato alcuni rappresentanti del il Comitato "Sosteniamo Villa Sforzesca" sono stati ospiti di una trasmissione di Rai Uno. L’Amministrazione Comunale ringrazia il Comitato "Sosteniamo Villa Sforzesca" per la realizzazione di questo videomessaggio e per l’impegno profuso in ambito FAI per inserire la Villa fra i Luoghi del cuore.

