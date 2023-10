"Salviamo il Natale". Mozione della minoranza

"Spopola in questi giorni la bizzarra ipotesi dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze secondo il quale il termine "Natale" andrebbe di fatto ad infastidire le minoranze religiose. Termina da sostituire, secondo l’ipotesi in discussione, con un più generico e meno fastidioso "festa d’inverno". Iniziano così i consiglieri Giacomo Signori, Chiara Vitagliano e Claudio Asuni con il capogruppo Andrea Maule di Gavorrano. "Come gruppo consiliare di centrodestra non possiamo che far eco alle già espresse parole di alcuni nostri più alti rappresentanti - aggiungono - L’eurodeputata Lega, Susanna Ceccardi, parla infatti di "proposta sconclusionata", per la quale si augura un celere "passo indietro". "Abbiamo presentato una mozione dal valore simbolico, etico e morale, con la quale chiediamo al sindaco ed alla giunta di farsi garanti delle tradizioni e delle radici cristiane del nostro Comune".