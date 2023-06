Salvatore Vassallo dialoga con De Maria e Donatella Borghesi

Fascista, postfascista, a-fascista… Una polemica accesissima e senza fine ha accompagnato i primi mesi dalla vittoria della destra alle elezioni del 25 settembre 2022, data che ha cambiato radicalmente gli equilibri politici del paese. All’Accademia del libro di Montemerano ci sarà una conversazione sull’argomento (oggi alle 18) con il politologo Salvatore Vassallo che dialogherà con Donatella Borghesi e Giancarlo De Maria. Ma qual è la vera natura del partito di Giorgia Meloni, e come ha fatto quella che sembrava l’ultima scheggia della diaspora post-missina a diventare il primo partito italiano, fino ad assumere la guida della "Nazione"? E oggi a dispiegare un’ampia strategia internazionale per diventare l’artefice e la guida di un possibile partito conservatore europeo? A queste domande risponde la ricerca dell’Istituto Cattaneo, che ha sentito la necessità di "fare il punto" sulla storia di Fratelli d’Italia e sulla sua leader indiscussa. L’autore analizza punto per punto i temi cari ai "Fratelli": il nazionalismo, differenze sociali, povertà, migrazioni di massa, scelta atlantista.