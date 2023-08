Salvati 3 gattini intrappolati a Follonica e Punta Ala

Prosegue l’impegno di Mara Righetti (nella foto), follonichese che da sempre si occupa delle colonie feline della città del Golfo. Questa volta Mara segnala che qualche giorno fa altre volontarie sue amiche, che si occupano dei mici, hanno salvato tre gattini che erano scivolati dentro l’intercapedine di una stanza a Punta Ala. C’era infatti una gatta disperata che stava miagolando. "Miagolii di dolore" che hanno catturato l’attenzione di una signora che stava passando in quella zona e che s’è accorta del fatto. Immediatamente sono stati avvisati i vigili del fuoco di Grosseto che tempestivamente sono arrivati sul posto e, individuata la presenza dei tre piccoli rimasti imprigionati, sono riusciti, attraverso un foro fatto nella parete, a portarli in salvo. Da capire adesso come quei tre piccoli gattini possano essere finiti in quella intercapedine. Probabile che siano nati proprio in quel punto e poi non siano stati più in grado di uscire perché erano cresciuti.