Salvano un gabbiano Soccorso con il sup

Due residenti del Puntone, Beatrice Ramazzotti e Claudio Benvenuti, sono usciti in mare con le tavole sup e davanti al pontile della Solmine hanno avvistato un giovane gabbiano agganciato a una boa di segnalazione. L’animale era stremato e si teneva a galla a fatica. Appena si sono avvicinati è salito sul sup e si è fatto prendere. L’uccello aveva un’esca conficcata in gola, un grosso amo legato a un cavetto di acciaio che, a sua volta, era collegato a un lungo filo di nylon che finiva sul fondale (4 metri circa) ancorato a un peso di piombo. Per questo non poteva volare e si era appoggiato alla boa per respirare e non andare a fondo. I suppisti hanno chiamato la Polizia municipale di Scarlino che ha allertato il servizio veterinario del Crasm di Semproniano. Il gabbiano è stato portato a riva col sup, allo stabilimento Balugano, e messo in una scatola di cartone fornita dai gestori del bagno. I vigili lo hanno preso in carico e consegnato al veterinario di servizio a Follonica.