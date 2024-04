Salute e lotta alle dipendenze: "Numeri in crescita costante"

Il numero delle persone seguite dal Serd della Asl ha ripreso a crescere, dopo il crollo avuto nel periodo della pandemia. E’ un dato che può essere interpretato sia in modo negativo che positivo. Nel primo caso si mette in luce che il fenomeno delle dipendenze (tutte: stupefacenti, alcol, tabacco o gioco d’azzardo) è in aumento, nella seconda ipotesi l’angolo di visuale è diverso: finalmente chi è in difficoltà ha deciso di farsi aiutare.

Probabilmente la verità sta nel mezzo, perché come dice Fabio Falorni, responsabile dell’Unità Dipendenze Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline metallifere, Grossetana nonché direttore dell’Unità Farmacotossicodipendenze Area Grossetana, "gli studi ci dicono che durante la pandemia i consumi di sostanze sono aumentati, ma se le persone si rivolgono sempre di più al Serd significa che i servizi offerti sono di aiuto concreto". Casomai, c’è un dato che deve far riflettere in maniera particolare: "Secondo le nostre proiezioni, però – dice Falorni –, meno del 10 per cento delle persone che avrebbero bisogno di essere seguite decide di affrontare il problema". Tanto per capire: in provincia si stima che siano circa 3mila le persone con gravi problemi di tabagismo, ma in cura ce ne sono appena 220. "E una percentuale simile – dice Falorni – si ripete per ogni tipologia di dipendenze".

Inoltre, continua Falorni, "facciamo abbastanza fatica a far avvicinare al Serd i giovanissimi con problemi di sostanze stupefacenti, e qui le famiglie non ci aiutano". Per il disturbo da gioco d’azzardo, invece, la fascia di età sale: gli uomini a rischio hanno un’età compresa fra i 45 e i 59 anni, le donne fra i 50 e i 65. E di solito sono quest’ultime ad avere i problemi più gravi.