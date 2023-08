’Saltano’ 233 assegni I nuclei familiari interessati in provincia a giugno erano 1.560

In provincia di Grosseto sono state sospese 233 domande di reddito di cittadinanza. Un numero questo che è destinato ad aumentare malumori tra quella parte di popolazione che fino a poco tempo fa aveva percepito il sussidio. Da oggi cambiano le regole sul reddito di cittadinanza e tra gli ex percettori del sussidio è scoppiato il caos. Intanto il report di luglio sul reddito e pensione di cittadinanza consegna una fotografia della provincia di Grosseto con un numero di richieste che negli anni è andato a calare. I nuclei di famiglia richiedenti il sussidio nel 2019 sono stati 4.550 (0,3%), nel 2020 hanno raggiunto quota 3.411 (0,2%), nel 2021 2.866 (0,2%) nel 2022 sono di nuovo aumentati fino a toccare 3.077 (0,2%) e infine nella prima parte di quest’anno, da gennaio a giugno, i nuclei che ne hanno fatto richiesta sono scesi a 1.137 (0,2%). Quest’ultimo è sicuramente un dato parziale che può essere ulteriormente analizzato andando a vedere il mese di giugno. I nuclei percettori di reddito sono stati 1.560, cioè 2.789 persone, per un importo medio mensile di 507,22 euro. Per quanto riguarda invece le pensioni di cittadinanza, sempre a giugno 2023, i numeri sono più bassi: 338 i nuclei percettori, cioè 369 persone per un importo medio di 253,62 euro. In totale, a giugno il sussidio ha riguardato 3.158 persone. Monica Pagni, segretaria della Camera del lavoro della Cgil critica aspramente il Governo Meloni: "Quello che sta succedendo col reddito di cittadinanza in questi giorni di fine luglio – dichiara Pagni – è indegno di un Paese civile, e chiarisce l’incapacità del Governo di programmare e gestire anche gli atti di cui rivendica la paternità, e la matrice culturale della ‘riforma’ del Rdc ispirata alla colpevolizzazione della condizione di povertà". Allo scadere del settimo mese di quest’anno, in assenza in un componente minore, disabile o over60 all’interno del nucleo, l’unica condizione per continuare a percepire il reddito di cittadinanza fino a dicembre è l’essere stati presi in carico dai servizi sociali. Per Pagni anche anche a Grosseto, come nel resto d’Italia, partirà l’assalto alla diligenza dei servizi sociali del Coeso. Pagni chiede il rinvio della sospensione del sussidio: "Tenuto conto dei ritardi – prosegue – negli adempimenti previsti dallo stesso governo, e del sovraccarico di lavoro del personale del servizio sociale chiediamo almeno al Governo l’esercizio del buonsenso. Con il rinvio dei termini per la sospensione del beneficio del Reddito di cittadinanza". Pagni infine critica il "Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – Sisl".

"La "riforma – conclude – prevedeva l’istituzione del Sisl ad opera dell’Inps, con l’obiettivo di favorire per i cosiddetti occupabili l’attivazione dei percorsi personalizzati per la formazione e l’inserimento lavorativo. I decreti ministeriali, cui si rimanda per la piena attivazione della piattaforma, però, non sono ancora stati emanati".

Nicola Ciuffoletti