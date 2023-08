Salmo ha bisogno di cure Annullato il concerto in programma lunedì

Per motivi di salute del cantante Salmo, che necessitano riposo forzato e cure, il concerto previsto lunedì a Follonica (e anche tutti gli altri in programma), sono stati cancellati. L’artista ha purtroppo dovuto chiudere anzitempo la tourneè estiva. La data prevista a Follonica per il "Summer Nights" che vede la partecipazione di grandi artisti, organizzata da Leg Live Emotion Group, è possibile il rimborso dei biglietti al circuito di vendita ticketone entro il 10 settembre 2023.