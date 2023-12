Salgono i contagi. Un morto

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 3.196 nuovi casi di Covid-19: 945 confermati con tampone molecolare e gli altri 2.251 con test rapido. E anche in Maremma la situazione sta peggiorando. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.643.075. A oggi in 5.182 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,2% (2.652 persone) e raggiungono quota 1.625.600 (98,9% dei casi totali). Con gli ultimi casi salgono a 439.194 i positivi dall’inizio dell’emergenza e 92.188 a Grosseto (137 in più rispetto a sette giorni fa). A Grosseto si registra anche il decesso di una persona. Il tasso di mortalità per Covid-19 (numero di decedutipopolazione residente) è al momento 336,7 ogni 100 mila residenti: il più basso è a Grosseto (219,0 x 100mila abitanti).