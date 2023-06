Saldi, al via le svendite Si comincia il 6 luglio E sono subito polemiche

"Non si può iniziare le svendite prima di aver iniziato a vendere". Fismo Confesercenti torna a parlare di saldi, che inizieranno il 6 luglio. "Il clima di questa primavera non è stato clemente né stabile. E anche a giugno le giornate di pioggia e maltempo si susseguono. Una situazione che ha inciso pesantemente sugli acquisti, penalizzando la vendita di abbigliamento primaverile ed estivo". "Iniziare i saldi in questa situazione significa costringere i negozi a mettere in saldo tutta la fornitura estiva, precludendosi la possibilità di vendere la merce a prezzo normale" prosegue Marco Di Giacopo coordinatore AssoTerziario Confesercenti. Se da un lato Fismo plaude alla scelta di una data unica per i saldi, dall’altro torna a chiedere che venga posticipata al 21 luglio, "per compensare l’incertezza meteo che ha ‘rallentato’ il ciclo delle stagioni e la vendita di capi estivi. Un avvio troppo anticipato dei saldi ci costringerebbe, di fatto, a svendere prima di vendere". "Le date dei saldi di fine stagione sono frutto della decisione della Conferenza delle Regioni che quest’anno, anche grazie alle pressioni delle Associazioni di categoria, hanno di nuovo optato per una data unica su tutto il territorio nazionale, ovvero giovedì 6 luglio, eliminando fastidiose disomogeneità tra regioni limitrofe. Pensare oggi ad un intervento legislativo, ancorché auspicabile, è decisamente velleitario". Inizia così invece che il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando mette nero su bianco, con l’intenzione di sgombrare il campo da ogni equivoco. "E’ evidente che all’inizio di luglio la stagione sia appena partita e che sia sempre troppo presto per i saldi, come ogni anno diciamo – continua Gabriella Orlando – ma è bene ricordare cosa è successo e cosa sta succedendo, dando indicazioni corrette e puntuali, invece di scaldare inutilmente gli animi". Il direttore di Confcommercio Grosseto precisa: "La data di inizio dei saldi estivi, secondo quanto previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dovrebbe coincidere ogni anno con il primo sabato del mese di luglio. Per il 2023, essendo effettivamente ‘troppo anticipata’, la Commissione sviluppo economico ha stabilito di derogare, spostando a giovedì 6 luglio la data di inizio". "In secondo luogo - chiude - l’Italia è l’unico Paese che ha una regolamentazione stringente sui saldi, mentre i colossi dell’e-commerce hanno continuato a fatturare a suon di sconti, massacrando i piccoli negozi, ed è anche bene ricordare che ci sono stati già due tentativi, del Governo Draghi e del Governo Meloni, di liberalizzare saldi e vendite promozionali, frenati anche grazie al nostro intervento".