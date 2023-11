Salario minimo, oggi prosegue raccolta di firme con la Sinistra

A giugno, Unione Popolare e Rifondazione Comunista hanno iniziato la raccolta di firme per presentare un’iniziativa popolare volta a introdurre un salario minimo di almeno 10 euro all’ora, indicizzato all’inflazione. "A livello nazionale, è necessario raccogliere 50mile fiirme, e siamo vicinissimi all’obiettivo – iniziano Calossi e Quaglierini – Rispetto agli obiettivi prefissati, a Follonica dovevamo ottenere 100 firme: ne abbiamo raccolte oltre 500 e intendiamo continuare per raccoglierne ancora di più. Vogliamo aumentare il sostegno politico per questa importante iniziativa civile. Pertanto raccoglieremo le firme al supermercato Coop di via Chirici, dalle 10 alle 12.30". Poi chiudono: "L’Italia è tra i pochi paesi dell’Unione Europea che non hanno ancora stabilito un salario minimo legale per le ore lavorate. Questo potrebbe essere una delle ragioni per cui l’Italia è l’unico paese dell’Unione nel quale i salari reali sono diminuiti negli ultimi 30 anni".