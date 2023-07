"Salario minimo Follonica presente"

Il mese scorso Unione Popolare e Rifondazione Comunista hanno lanciato la raccolta firme per proporre una legge di iniziativa popolare per introdurre un salario minimo di almeno 10 euro all’ora. "A livello nazionale servono 50.000 e siamo sulla buona strada – dicono Calossi e Quaglierini, di Follonica a Sinistra e Rifondazione –. A livello follonichese l’iniziativa sta riscuotendo un’attenzione sempre più larga e vogliamo proseguire per raggiungere un obiettivo che dia dignità a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. Inoltre, nei giorni scorsi, abbiamo raccolto le firme del sindaco di Follonica, Andrea Benini, e del vicesindaco, Andrea Pecorini. Il loro sostegno alla nostra iniziativa di legge popolare è prezioso e ci onora. Il nostro impegno continua. Organizzeremo infatti tre banchetti tra la città e Gavorrano. In questo caso il banchetto sarà organizzato insieme a Sinistra Italiana. Ricordiamo che il nostro Paese è l’unico dell’Unione Europea, insieme alla Grecia, a non avere un salario minimo orario legale".