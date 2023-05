"Salario minimo, avanti Ora la raccolta di firme"

"Ho comunicato la mia disponibilità, in qualità di consigliere comunale, ad autenticare le firme necessarie per introdurre in Italia un salario minimo di almeno 10 euro all’ora". Inizia così Enrico Calossi, capogruppo di Follonica a Sinistra. "Questa proposta è lanciata a livello nazionale da Unione Popolare e da Rifondazione Comunista e sono contento di raccoglierne il testimone a livello locale – aggiunge – Infatti, il nostro Paese è l’unico dell’Unione Europea, insieme alla Grecia, a non avere un salario minimo orario legale. Ce lo chiedono un terzo dei lavori dipendenti che guadagnano meno di quella cifra. Ce lo chiedono le decine di milioni di persone che vivono con meno di 10 euro all’ora di stipendio. Introdurre un salario minimo orario è quindi una proposta di dignità e civiltà. Questa iniziativa popolare però ha due vantaggi – chiude –. Da un lato, mira ad indicizzare annualmente il salario all’inflazione, reintroducendo una sorta di scala mobile, dall’altro lato, spinge i lavoratori ad impegnarsi direttamente".