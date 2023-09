Salario, il Pd del Golfo "Ora mobilitiamoci"

Sono più di 3 milioni le lavoratrici e i lavoratori che in Italia non guadagnano abbastanza per superare la soglia della povertà. 100mila solo in Toscana. Il Pd di Follonica, insieme alel altre forze di maggioranza, chiede una nuova proposta collettiva, facendo valere per tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore la retribuzione del contratto firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. In questo modo si combattono i contratti "pirata", le false imprese, cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori; fissa una soglia legale di 9 euro l’ora, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. "E’ importante – ha detto la segretaria del Pd di Follonica Mirjam Giorgieri – la mobilitazione di tutti e tutte. Il lavoro per garantire dignità alle persone deve essere retribuito in maniera proporzionale ed equa. Il nostro territorio vive importanti crisi industriali che rischiano di acuire un’emergenza, quella legata al mondo del lavoro, che non possiamo sottovalutare".