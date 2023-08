"Salario, firmare per il bene di tutti"

Due mesi fa Unione Popolare e Rifondazione Comunista hanno lanciato la raccolta firme per proporre una legge di iniziativa popolare per introdurre un salario minimo di almeno 10 euro all’ora.

"A livello nazionale servono 50mila e siamo sulla buona strada – dicono Gianluca Quaglierini, segretario Rifondazione Follonica e Alta Maremma ed Enrico Calossi Capogruppo "Follonica a Sinistra per Andrea Benini" – Secondo gli obiettivi prefissati, a Follonica dovevamo raccogliere 100 firme: ne abbiamo raccolte quasi il doppio e non vogliamo fermarci. Infatti vogliamo aumentare il sostegno politico a questa iniziativa di civiltà. Oggi raccoglieremo le firme in serata, dalle 19 alle 23, in via dei Pini di fronte al parco giochi dei Palazzi Rossi. Ricordiamo che il nostro paese - chiudono – è tra i pochi Paesi dell’Unione Europea a non avere un salario minimo orario legale. Forse proprio per questo l’Italia è anche l’unico Paese nel quale i salari reali sono diminuiti negli ultimi 30 anni".