"Sagre, ora il regolamento O sarà il caos più totale"

Un regolamento per normare sagre ed eventi. In vista della stagione estiva si rinnova l’appello di Confesercenti ai primi cittadini della Maremma. Massimiliano Mei, presidente provinciale Fiepet, scriverà in questi giorni a tutti i sindaci della Maremma per chiedere di mettersi attorno ad un tavolo, amministratori e associazioni di categoria, e regolamentare il settore sagre. "In questi anni il settore della ristorazione ha subito pesanti restrizioni che hanno portato anche alla chiusura di alcuni esercizi – dice Mei – E come ogni estate, chi presidia il territorio tutto l’anno, garantendo un servizio anche negli angoli più lontani della Maremma, si trova a dover competere con una serie infinita di sagre e manifestazioni che fanno della somministrazione di cibo l’unico perno attorno a cui far girare l’evento". Poi aggiunge: "Bisogna stabilire cosa è sagra e cosa no. Oramai – ricorda Mei – qualunque evento prevede la ristorazione, dalle feste di partito in poi. Sembra quasi che si organizzi l’evento per legarci la sagra. Che fine ha fatto la valorizzazione del territorio? Sono ristoranti a cielo aperto che sfruttano il periodo migliore dell’anno, quello di maggior afflusso di turisti, per far cassa". Confesercenti non chiede "norme punitive ma regole: poche e chiare, entro cui gli organizzatori si devono muovere". "Quando la sagra valorizza veramente il prodotto da mangiare – chiude Mei – , la tradizione e il territorio, siamo i primi ad essere favorevoli".