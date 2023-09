Sagra della salsiccia a Civitella: tre giorni di festa nel borgo di Pari

Come ogni anno nel penultimo fine settimana di settembre, da domani a domenica torna il consueto appuntamento con la "Sagra della Salsiccia" di Pari, giunta ormai alla 56esima edizione. La sagra è organizzata dal 1966 dall’Associazione Sette Colli, che cerca di portare avanti le tradizioni tramandate di generazione in generazione. Tutto il paese si mobilita per organizzare un evento che richiama molti appassionati sia per l’ottima cucina che per l’intrattenimento per le vie e le piazze del borgo. Quest’anno per la prima volta i festeggiamenti inizieranno da venerdì sera, con un menù speciale: oltre ad alcuni piatti tipici, ci saranno la "trippa alla parigiana" e la polenta fritta. Il sabato e la domenica a pranzo e a cena si potranno invece gustare i classici piatti della cucina parigiana: la polenta alla boscaiola, la grigliata alla parigiana, i fegatelli, la salsiccia con i fagioli all’uccelletta, la zuppa di funghi e molto altro. Sarà anche possibile acquistare i famosi ciaccini cotti nel forno a legna e i dolci preparati dalle donne di Pari. La sera la festa continua con la musica dal vivo nelle due piazze del paese.