Sabina Guzzanti presenta il suo nuovo libro, 'Anonnimus, vecchi rivoluzionari contro giovani robot' a Grosseto

Alla Libreria Palomar in piazza Dante arriva Sabina Guzzanti, con il suo libro ‘Anonnimus: vecchi rivoluzionari contro giovani robot’ (HarperCollins). Appuntamento oggi alle 19, con l’autrice che sarà accompagnata da Niccolò Maria Santi, organizzatore dell’evento, e Carlo Rispoli, illustratore. Un romanzo sui lati negativi della tecnologia, quelli che scavano abissi tra apocalittici e integrati, smanettoni e intolleranti a ogni display, resistenti del mondo analogico e ultras del digitale. Nella storia raccontata dall’attrice, regista e conduttrice televisiva, la protagonista Laura Annibali decide di fondare un’associazione no profit con la missione di sostenere le persone tecnologicamente inabili. Ma gli ANonniMus, un gruppo hacker di anziani, con i loro attacchi sempre più frequenti, terrorizzano i papabili sostenitori del suo progetto. Guzzanti racconta "un futuro prossimo – così è presentato iil libro – in cui siamo ancora in tempo per scegliere, una commedia che ruota attorno a molti temi di grande attualità, tra cui spiccano l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, con le problematiche che porta con sé, e il cosiddetto divario digitale".

Con il suo stile ironico e a volte feroce, l’autrice rielabora i grandi autori della fantascienza distopica, da Aldous Huxley a Philip K. Dick, e delle narrazioni contemporanee sulla tecnologia, a partire da Black Mirror. Disponibile anche in ebook, proprio nei giorni scorsi il libro in edizione digitale era ai vertici della classifica della ‘Narrativa metafisica e visionaria’ di Amazon, segno che non tutto il digitale viene per nuocere. Una serata per discuterne e riderne, quindi, esorcizzando paure e fantasmi, tecnologici e non.

Riccardo Bruni