Sabato la Coppa Barontini, tre maxi schermi

Sabato 17 giugno si disputerà la seconda delle gare remiere di Livorno: la Coppa Barontini che si corre nei fossi del Pentagono del Buontalenti in notturna.

Grazie a Fondazione Lem, la manifestazione verrà ripresa dai droni in tutte le sue parti, compreso il Trofeo Edda Fagni (riservata alle categorie juniores e femminile dalle 20) e trasmessa in streaming e in diretta su tre maxischermi: sulla Falsa Braga della Fortezza Nuova, davanti alle tribune autorità e sul ponte tra via Borra e Piazza dei Domenicani. La gara a dieci remi in notturna, la Coppa Barontini, oltre che sui tre maxischermi andrà anche in diretta su Granducato Tv e, come la Coppa Edda Fagni, in streaming sulle pagine Facebook di Visit Livorno, Gare Remiere e Comune di Livorno e su quella internazionale di Visit Tuscany, il canale promozionale di Regione Toscana.

La presidente del comitato organizzatore Monica Bellandi ieri alla presentazione della gara ha sottolineato: "Dopo il Trofeo Edda Fagni ci sarà una pausa per stilare la lista dei vincitori delle due categorie, in cui si inserisce l’evento ’Musica sull’acqua’, realizzato in collaborazione con il Teatro Goldoni e il conservatorio Mascagni".

Adriano Tramonti della Fondazione Lem ha precisato: "La telecronaca sarà di Fabrizio Pucci e Simona Poggianti, con il supporto storico di Francesca Sorrentino. La cronaca in inglese sarà di Frida Ruggiero”