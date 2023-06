Ruspe in spiaggia Il Consorzio si smarca "Colpa delle leggi"

Il Consorzio "MareScarlino" costituito tra i concessionari delle spiagge attrezzate dei litorale scarlinese, ha collaborato e collabora con l’amministrazione comunale a partire dal 2018 al fine di favorire tutti gli interventi utili a contrastare l’erosione costiera sempre più accentuata. Tale collaborazione è avvenuta anche quest’anno allorquando grazie ad un progetto di fattibilità predisposto da tecnico da noi incaricato, concordato e ceduto gratuitamente all’amministrazione comunale, è stato possibile ottenere un finanziamento regionale di 200mila euro in corso di attuazione.

L’approvazione della giunta regionale è avvenuta il 13 marzo di quest’anno dopodiché sul progetto esecutivo predisposto dall’amministrazione comunale di Scarlino, gli uffici competenti hanno dovuto acquisire tutti i pareri obbligatori e per ultimo il decreto dirigenziale del Genio Civile arrivato il 19 maggio, il giorno stesso sono iniziati i lavori. "Obiettivamente – scrive il presidente Roberto Baricci – nella circostanza non possiamo che constatare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.

Sarebbe stato per tutti preferibile aver visto conclusi i lavori di riprofilatura stagionale entro la fine del mese di maggio ma allo stato delle normative vigenti tale aspirazione sembra irrealizzabile – aggiunge – Il Consorzio come sempre ha collaborato indicando all’amministrazione e alla direzione lavori i micro lotti su cui lavorare in via prioritaria allo scopo di consentire per il ponte del 2 giugno l’apertura di tutte le attività e di gran parte delle spiagge di libero accesso. D’altronde anche i mezzi utilizzati per effettuare i lavori sono stati posizionati in luogo dove di notte era assicurata la vigilanza. Quest’anno i lavori è prevedibile che finiscano circa una settimana prima dello scorso anno". Poi chiude: "Sottolineiamo che la natura della riprofilatura alla prova delle esperienze ormai pluriennali dimostra seri limiti. La interpretazione letterale di detta legge così come preteso quest’anno dal Genio Civile, non ha consentito per esempio il posizionamento dei sacchi di juta a differenza di quanto era avvenuto negli anni precedenti. Il rischio è che i lavori –, seppur ben fatti, non tengano alla forza del mare nei momenti di alta marea che possono verificarsi già durante la stagione".