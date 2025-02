Ruote Libere in città: "Angoli che rinascono. Possibilità per tutti"

GROSSETO Poco dietro la stazione è tornato il colore. Ormai, la zona di via Roma e via Matteotti anche con il sole splendente sono nell’immaginario un po’ grigie visto come sono trascorsi gli ultimi anni. Ma ieri è stato inaugurato Ruote Libere Bike Lab, un progetto che fa perno su un’operazione di rigenerazione urbana condotto da Melograno che vede l’attivazione di un polo per la mobilità sostenibile e inclusiva, con la rifunzionalizzazione di uno spazio pubblico nel centro di Grosseto. Ruote Libere sarà contenitore e propulsore di una serie di iniziative che interesseranno la città e l’intero comprensorio in una logica di crescita territoriale in grado di potenziare i servizi erogati e migliorarne la competitività turistica. Ma c’è di più : l’occhio di riguardo per le persone fragili, come disoccupati di lunga durata, persone con disabilità e giovani in cerca di prima occupazione fungendo da formazione e accompagnamento al lavoro, per garantire un’integrazione efficace e duratura nel contesto lavorativo divenendo un ambiente di lavoro inclusivo e accessibile, che valorizzi la diversità e promuova pari opportunità per tutti.

"Questo progetto nasce 5 anni fa - dice il presidente del Melograno, Luca Santoro- grazie alla concessione della Regione Toscana di questo stabile. Ci saranno anche delle special bike per dare la possibilità a chiunque di spostarsi in bicicletta". "E’ un luogo che rinasce di Grosseto- afferma l’assessore regionale Leonardo Marras- un piccolo rametto secco che rifiorisce e mette insieme tanti contenuti. E’ un luogo esteso che, grazie al progetto Toscana Accessibile arriva fino al Parco della Maremma, un luogo dunque che avrà la sua capacità attrattiva". "E’ un progetto interessante - dice l’assessore Chiara Vazzano - e propedeutico agli sviluppi sociali". "E’ un progetto che parte da una visione - spiega Michele Bertaccini, responsabile progetto- abbiamo cercato di trovare le potenzialità da evidenziare del territorio maremmano". "Il Melograno aderisce a Confesercenti - afferma il direttore Andrea Biondi- per creare un hub di relazioni per far si che ci sia una crescita dei servizi, che sono i promotori del turismo di un territorio".

Maria Vittoria Gaviano