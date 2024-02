Rubata bici a un rider mentre faceva consegne. Il ladro lo ha anche minacciato con una bottiglia

Un rider, che stava facendo le consegne in via Roma, all’incrocio con via Trento, è stato derubato della propria bicicletta l’altra sera. Quando l’uomo, che stava lavorando, ha visto ciò che stava accadendo è uscito fuori dal portone del palazzo dove stava facendo la consegna e ha tentato di fermare il malvivente.

A quel punto tra i due è nata una colluttazione, con il ladro che ha tentato anche di minacciare il rider con una bottiglia. Il ladro alla fine è riuscito a liberarsi e a fuggire con la bicicletta, che al rider serve per lavorare. Il litigio è stato ripreso da uno dei residenti della zona e in poche ore ha fatto il giro del web.