Ruba scooter e cerca di investire i carabinieri

I carabinieri lo hanno visto mentre stava rubando uno scooter che si trovava parcheggiato in uno spiazzo a Porto Santo Stefano qualche giorno fa. Di fronte a molte persone che hanno assistito alla scena. I militari gli hanno intimato l’alt ma lui ha tentato di scappare in sella al motorino. Tendando di investire i due militari. Dopo un breve inseguimento però i carabinieri della Compagnia di Orbetello lo hanno fermato e lo hanno anche arrestato. Le manette ai polsi sono scattate nei confronti di un 45enne, Gianfranco Leoncino, che è finito nel carcere di via Saffi con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che comunque è molto conosciuto dalle forze dell’ordine, che si avvale dell’avvocato Iris Milano per la difesa, ieri mattina ha affrontato il processo per Direttissima. Celebrato dal giudice Karpinska, il processo si è chiuso con la disposizione per l’uomo dell’obbligo di firma nel Comune di residenza.