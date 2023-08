Ruba alla Conad e fugge Ma "lascia" la targa

Probabilmente aveva pensato ad una seratina particolare, considerato che dagli scaffali della Conad di via Senegal aveva preso una bottiglia di Moet & Chandon Imperial (oltre ad una bottiglia di latte e due di birra), e si vede anche che aveva una gran fretta di rientrare a casa perché uscendo dal supermarket si era pure "dimenticato" di passare prima dalla cassa. Ma i sistemi antitaccheggio di cui ogni punto vendita Conad è dotato hanno iniziato a suonare e lui – il ladro buon intenditore di vini – ha lasciato tutto quanto ed è fuggito salendo sulla moto di grossa cilindrata parcheggiata a poca distanza dall’uscita. In effetti l’uomo si è dileguato, ma a breve avrà una spiacevole sorpresa: le telecamere di videosorveglianza del market, infatti, hanno filmato tutto, riprendendo perfettamente anche il numero di targa della moto. Stamani, quindi, i titolari del punto vendita presenteranno denuncia per il tentato furto.