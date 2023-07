Ruba al Maremà Allontanamento di 2 anni

Il questore Antonio Mannoni ha emesso una misura di prevenzione del divieto di "accesso e stazionamento" per due anni nelle vicinanze degli esercizi commerciali del centro commerciale "Maremà" nei confronti di una persona denunciata per furto aggravato commesso all’interno di un negozio. Il divieto di accesso alle aree urbane trae origine nel 2017 quando sono state introdotte due misure di prevenzione, in materia di sicurezza delle città volte per la tutela della sicurezza di determinati luoghi, e in particolare locali pubblici o aperti al pubblico. Dall’inizio dell’anno la Questura ha emesso otto analoghe misure di prevenzione. Il questore di Grosseto ha inoltre emesso, nei confronti di un’altra persona per lo stesso furto, una ulteriore misura di prevenzione, ovvero il "foglio di via". Dall’inizio dell’anno, il questore Mannoni ha emesso 48 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nei comuni della provincia di Grosseto.