"Rotatoria in viale Togliatti, quanti disagi: intervenite"

Sono una cinquantina le firme in calce a una petizione inviata al sindaco Marcello Giuntini, perché siano eliminati i disagi in viale Togliatti, conseguenti alla nascita della rotatoria, al momento non ancora in funzione, che coinvolge viale Risorgimento e via Massetana . "Veniamo a lamentare la carenza di parcheggi che, soprattutto a causa della costruenda rotatoria, si sta creando soprattutto, ma non solo, in via Togliatti. E’ necessario – scrivono gli autori della petizione – inoltre sottolineare come da numerosi giorni l’impresa, che ha in appalto il lavoro, è del tutto assente e, di fatto, non c’è nessun progresso nel concludere l’opera, che doveva essere ultimata il 13 dicembre scorso". Poi i sottoscrittori della petizione insistono. "Comprendiamo bene che il lavoro abbia presentato difficoltà e revisioni da dover essere gestite, ma ancora vediamo l’area, destinata a futuro parcheggio, attualmente occupata come zona di cantiere dalla ditta costruttrice, in più l’assenza da svariati giorni di una benché minima attività, non ci fa comprendere questa situazione di stallo che permane, non sapendo se deriva dal gigioneggiare della ditta, dalla distrazione della direzione dei lavori, da entrambe le cose o da che altro?".

Poi da parte dei residenti si fa il censimento dei parcheggi esistenti in zona , che reputano pochi e mal posizionati, e concludono facendo un esplicito invito all’Amministrazione comunale. "Vi invitiamo ad eliminare un disagio che è di tutti, ricordando che un’ulteriore area di parcheggio potrebbe essere ricavata nello spazio a valle della pensilina per gli autobus e le siepi tra via Massetana sud e via Risorgimento, e liberare quanto prima l’area di cantiere".

Roberto Pieralli