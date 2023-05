Rotatoria da abbellire "Una statua o una balestra Diventi un luogo simbolo"

Per la rotonda della discordia di via Risorgimento a Massa sbocciano anche proposte creative che fanno discutere i massetani sui social. Così un cittadino residente prova a lanciare una proposta, quella di mettere al centro una statua il ferro di Verena (un’artista residente a Massa ndr) fissata ed illuminata con fotovoltaico. Sarebbe un omaggio ad un’artista massetana. Ma tutto fa discutere e si va da chi apprezza l’idea ma, come dichiara "se un’artista volesse rendere omaggio a Massa Marittima si dovrebbe proporre lui o lei con una donazione da valutare per il comune, non che si debba pagare con i soldi dei contribuenti". E le motivazioni del non spendere si trovano nei commenti successivi che evidenziano molte necessità nella Città del Balestro che vanno dalle strade sciupate, ai marciapiedi disastrati e tanti altri problemi. Qualcuno suggerisce di mentre qualcosa connesso a Massa come una "balestra" e chi ritiene che Verena con le sue opere meritino un luogo dove uno possa fermarsi a guardarla. Infine c’è chi invita a lasciare le cose come stanno senza complicarle ulteriormente lasciando al solo transito, senza altri motivi di disattenzioni, il tratto di strada: "Se vogliamo abbellire una rotonda chiediamo di posare un monumento al "Minatore" in Piazza XXIV Maggio – dicono – È un luogo dove potersi fermare, fare una sosta, e godere un monumento magari parlandone con gli studenti che attendono l’autobus". Ma la proposta senz’altro deve fare i conti con le regole della circolazione stradale che pur apprezzando la proposta mette in evidenza che probabilmente è vietato mettere ostacoli consistenti in una rotatoria. Forse quest’ultimo commento mette fine ad un’altra diatriba che si potrebbe accendere dietro ad un lavoro che ha fatto e farà discutere a lungo i massetani.