Rotary Costa d’Argento Ambra Sabatini diventa socia onoraria del club

Ambra Sabatini è la nuova socia onoraria del Rotary Club Orbetello-Costa d’Argento. La giovane atleta portoercolese è stata "spillata" dal presidente Massimo Ussia.

"Sono grata al presidente Ussia ed a tutti i soci che mi hanno voluto nel Club di Orbetello-Costa d’Argento. Essere socia di un Club Rotary, significa essere persona che crede nei valori umani più autentici ma che, soprattutto, vuole mettere a disposizione della società la sua competenza con azioni di servizio e di generosità attiva, tutti principi, che non ho alcuna difficoltà a condividere perché fanno parte del mio vivere quotidiano. Mi spiace solo che con un calendario fitto di gare ed impegni che non mi lascia molto tempo a disposizione, non potrò assicurare come vorrei la mia presenza".

"Siamo molto orgogliosi di poter annoverare nel nostro libro soci, Ambra Sabatini – dice Massimo Ussia –, una giovane atleta, una campionessa che raccomanda sempre l’esigenza di lasciare una traccia positiva per gli altri, ed a tal fine si spende senza mai risparmiarsi, ma anche per diffondere il valore dello sport quale alleato che in alcuni momenti può servire da rete di protezione. Un’ atleta che diffonde una forza ed un sorriso che riempie il cuore di gioia". Nel corso della serata, insieme agli amici del Rotary Club di Monte Argentario, sono stati festeggiati anche i 118 anni della prima riunione organizzata, a Chicago, dal giovane avvocato Paul Harris, che diede vita a quello che è poi diventato il Rotary International. I membri scelsero il nome Rotary in quanto ruotavano le riunioni ogni settimana nei rispettivi uffici Una realtà associativa che oggi è rappresentata da 1,4 milioni di soci sparsi in tutti i continenti.