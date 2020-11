Grosseto, 28 novembre 2020 - È polemica a Grosseto per un post sessista su Facebook di Pasquale Virciglio, medico e consigliere comunale della Lega, che sulla nomina del commissario alla sanità nella Regione Calabria ha scritto: «Rosy Bindi commissario in Calabria. Finalmente l'uomo giusto al posto giusto».

Subito la replica della deputata Pd Susanna Cenni che sotto al post ha scritto: «Bel commento, complimenti. Lei invece che uomo sarebbe?». Critiche sono poi arrivate dal Pd di Grosseto. «Un post sessista - sottolineano i Dem maremmani in una nota - che dimostra una cosa sola: Virciglio non ha alcun genere di intenzione di rassegnarsi al fatto che la politica e più in generale il mondo non sono posti per soli uomini e che dall'offesa e dal linguaggio passa tutto ciò che porta alla violenza».

«Certe parole sono come pietre - scrive Sinistra Italiana - ed è ancora più grave quando a scagliarle è un amministratore pubblico, una figura istituzionale che attraverso il suo operato dovrebbe promuovere e tutelare la cultura del rispetto. Basta. Grosseto è stufa di una politica basata sull'odio, e l'anno prossimo avremo l'opportunità di lasciarci finalmente alle spalle questa triste e fin troppo lunga parentesi. Per adesso Virciglio si dimetta». «Al consigliere comunale Virciglio chiediamo di porgere le proprie scuse all'onorevole Rosy Bindi - dice invece Rifondazione Comunista - e se ne avesse la coscienza rassegnare le proprie dimissioni in quanto ne in grado ne degno di rappresentare la città di Grosseto e i suoi abitanti».