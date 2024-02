Rossi (FdI): "Rievocazioni storiche, il Balestro sarà tutelato"

"Nell’ambito dell’approvazione della legge sulle rievocazioni storiche, è stato approvato un mio ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati, con il quale impegna il Governo ad attivarsi in ogni sede, nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio, al fine di valorizzare e tutelare il Balestro del Girifalco di Massa Marittima e A spasso nel Medioevo. Sulle orme del grifone della città di Grosseto che rievoca l’assedio della città di Grosseto ad opera di Ludovico il Bavaro nel 1328, in quanto manifestazioni centrali nella storia e tradizione culturale del territorio toscano e maremmano". Lo ha detto il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi (nella foto). "Due rievocazioni storiche molto importanti per la Toscana e la Maremma. Manifestazioni ricche di storia, cultura, tradizioni e identità popolari - chiude Rossi - che è nostro dovere valorizzare non solo per l’indotto turistico che generano, ma anche per tutelare e tramandare le radici della nostra storia".