"Romanzo senza umani" alla Parrina

"Romanzo senza umani" è il titolo del libro di Paolo Di Paolo (nella foto) che sarà presentato oggi alle 18 nell’Antica fattoria La Parrina, ad Albinia.

Nel libro la storia "di un uomo partito all’improvviso – spiegano gli organizzatori dell’incontro – dopo avere provocato una serie di incidenti emotivi, come lui stesso li definisce, da un Paese sulle rive di un lago nel Nord Europa. E’ ripiombato nella vita di persone che non vedeva da tempo. Ha risposto a email rimaste lì per quindici anni, facendo domande fuori luogo. Ha provato a riannodare fili spezzati. Cerca di aggiustare i ricordi degli altri (le persone che ama e ha amato) proponendo la sua versione dei fatti. Cerca di costruire una memoria condivisa che lo riguarda. Ma che impresa è? Forse c’entra una Piccola era glaciale privata, un processo di raffreddamento che ha spopolato la sua esistenza".

Paolo Di Paolo interroga i disastri climatici delle nostre singole vite. Gli anni senza estate, i desideri furiosi come acquazzoni tropicali, le secche della speranza, il gelo che intorpidisce e nasconde. E poi il disgelo, che finalmente riporta alla luce. Dialoga con l’autore Navid Carucci.

Al termine della presentazione asrà possibile restare a cena nel ristorante de La Parrina. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 331-7544169.