‘Roma Termini’ vince l’edizione 2023 della rassegna "Primo Binario Film Lab"

È "Roma Termini", il documentario di Bartolomeo Pampaloni, il film vincitore della prima edizione della rassegna cinematografica "Primo Binario Film Lab", festival sperimentale promosso da Coeso con l’obiettivo di mostrare la vita degli homeless da punti di vista inediti e originali. A scegliere il vincitore, tra i quattro film in lizza, una giuria composta da persone senza dimora ospiti del dormitorio di via De’ Amicis a Grosseto. Girato nel 2014, documenta la vita di quattro persone senza dimora che hanno fatto di Roma Termini, stazione centrale di Roma e principale stazione d’Italia, il loro punto di riferimento: un’immensa, anonima abitazione, una città dentro la città che ospita persone e le aiuta trovare un modo per sopravvivere senza niente. Con il suo lavoro Pampaloni documenta quattro storie di uomini, Stefano, Angelo, Tonino, Gianluca, che, giorno dopo giorno, si trovano sempre più ai margini della società.

"Senza retorica – dice Pampaloni – è il premio più bello assegnato a questo film, nato dalla strada e realizzato dalle persone di strada. Il fatto che ‘Roma Termini’ venga giudicato da persone senza dimora non era mai accaduto e credo che sia la giuria più adatta e l’unica che può davvero dire se un film rappresenti la vita di strada o meno, in maniera realistica".