Roccastrada, la pietra d’inciampo per una bimba vittima della Shoah non rispetta il copyright: è polemica

Roccastrada (Grosseto), 19 febbraio 2024 – Fa discutere a Roccastrada (Grosseto) la vicenda della pietra d'inciampo spuria, ovvero senza il 'copyright' dell'ideatore Gunter Demnig, che un'associazione di compaesani emigrati all'estero aveva realizzato in modo autonomo per dedicarla alla memoria di Gigliola Finzi, bimba di tre mesi morta deportata a Auschwitz. La piccola ebrea nacque a Roccastrada proprio 80 anni fa, il 19 febbraio 1944, e morì nel campo di sterminio il 28 maggio 1944. Tuttavia i promotori, non avendo l'autorizzazione dell'artista tedesco Gunter Demnig ed essendo stati diffidati, hanno collocato la loro pietra 'spuria’, già fatta realizzare, in una teca del teatro paesano e poi hanno installato una copia fotografica, su carta, su una panchina di un giardino pubblico. Alla cerimonia di ricordo e inaugurazione della pietra senza copyright c'erano gli studenti delle scuole del paese, circa un centinaio. Mario Amerini, presidente dell'associazione di emigrati 'Roccastradini nel mondo’, aveva fatto realizzare una pietra d'inciampo alla stregua di quelle di Demnig per commemorare Gigliola Finzi, ma ha ricevuto diffide verbali e accuse di plagio dal proseguire con l'installazione.

Amerini, 76 anni, ha dedicato una lettera alla bambina: che comincia così: «Ciao Gigliola, sono un tuo fratello minore. Avresti voluto tanti giovani, intorno alla tua pietra d'inciampo, liberi dal satrapismo della politica, ma non ci sono riuscito. Li volevi protagonisti e invece sono stati relegati a comparse. Li volevi liberi e invece sono stati ingoiati dalla follia di voler ridurre tutto ad un teatrino autoreferenziale».

Il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola aveva redarguito Amerini e l'associazione spiegando che «bisogna seguire un iter. Non si può copiare un'opera d'arte e metterla sulla via».

Censura anche dall'Anpi di Roccastrada: «L'opera d'arte diffusa di Gunter Demnig viene segnalata sulle mappe su Internet - ha detto l'Anpi - ed entra a far parte di una rete della memoria. Nel progetto originale una sola pietra d'inciampo viene posta per ogni deportato davanti alla sua ultima residenza». «Nel caso di Gigliola - ha insistito l'Anpi -, una pietra d'inciampo è già stata posta di fronte all'abitazione della famiglia, ma a Livorno. Infine la dicitura: nelle pietre d'inciampo c'è scritto 'assassinata’. Un messaggio profondo contro lo sterminio perpetrato dal nazifascismo», mentre invece la pietra fai-da-te di Roccastrada riporta la dicitura 'nata’ e 'morta’ con le date e i rispettivi luoghi. Comunque Amerini ha fotografato la pietra censurata poi lo scatto, stampato su carta, è stato mostrato su una panchina.